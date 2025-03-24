В России нашли способ усложнить возвращение ряду западных компаний

Глава ТПП Катырин предложил ввести категории разрешений для западных компаний

Процедуру возвращения западных компаний на российский рынок необходимо усложнить, чтобы избежать дополнительных рисков для российской экономики. Об этом заявил глава отечественной Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, его слова приводит РИА Новости.

Он, в частности, предложил ввести отдельные категории разрешений для желающих вернуться в РФ западных компаний. Это нужно, чтобы усложнить возвращение ненадежных фирм из стран «Большой семерки» (G7). Речь идет о тех компаниях, которые «хлопнули дверью», продав российский бизнес после начала боевых действий на Украине и разорвав все связи с РФ. «Для этих компаний могут потребоваться дополнительные гарантии и инвестиционные обязательства перед возвращением», — пояснил он.

В то же время для западных компаний, которые придерживались более взвешенного подхода (сохранение российских активов и рабочих мест в РФ), могут быть созданы более лояльные условия возвращения, добавил Катырин. При этом, о каких именно условиях идет речь, он уточнять не стал. «Такой подход позволит поддержать бизнес, который даже в сложных условиях не отвернулся от России», — резюмировал глава ТПП.

Во второй половине марта 2025 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и профильным ведомствам разработать механизм возвращения иностранных компаний. Глава государства, в частности, подчеркнул, что продавшие свой бизнес с дисконтом не должны при возвращении иметь возможность выкупить его обратно за такую же небольшую стоимость. Для подобных компаний не следует вводить каких-либо привилегий. В то же время к тем, кто передал активы в управление российскому менеджменту и остался работать на рынке под другим брендом, нужно относиться «с уважением», пояснил Путин.