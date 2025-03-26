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14:58, 26 марта 2025Экономика

Мишустин назвал требования к иностранным компаниям для возвращения в Россию

Мишустин: Возвращающиеся в РФ компании должны локализовать производство в стране
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Возвращающиеся в РФ компании должны локализовать производство в стране и заключить соглашения об инвестициях. Требования к бизнесу, который хочет вернуться на местный рынок, назвал премьер-министр России Михаил Мишустин, его цитирует «Коммерсантъ».

Глава правительства заявил, что решения по таким иностранным компаниям будет принимать специальная комиссия в индивидуальном порядке.

«Прежде всего рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам», — пояснил он.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предупредил, что властям и профильным ведомствам РФ нужно избежать возвращения на внутренний рынок компаний, спонсирующих Вооруженные силы Украины (ВСУ). Тем фирмам, которые после начала боевых действий на Украине предпочли уйти из России и стали активно вооружать ВСУ, нужно максимально затруднить процедуру возвращения на отечественный рынок, добавил он.

В свою очередь глава отечественной Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин предложил усложнить процедуру возвращения западных компаний на российский рынок, чтобы избежать дополнительных рисков для российской экономики. Для этого можно ввести отдельные категории разрешений для желающих вернуться в РФ западных компаний.

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