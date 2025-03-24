В России предостерегли от возвращения одной категории западных компаний

Глава РСПП Шохин предостерег от возвращения в РФ спонсирующих ВСУ компаний

Властям и профильным ведомствам РФ необходимо сделать все возможное, чтобы избежать возвращения на внутренний рынок компаний, спонсирующих Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

Фирмам из стран «Большой семерки» (G7), которые после начала боевых действий на Украине предпочли уйти из России и стали активно вооружать ВСУ, по мнению Шохина, необходимо максимально затруднить процедуру возвращения на отечественный рынок. В этом плане нужно тщательно проанализировать деятельность всех компаний, которые изъявят желание вернуться в РФ.

Если в ходе проверок будут выявлены случаи перечисления денежных средств ВСУ, или прямое участие производстве боеприпасов, то таким компаниям следует закрыть возможность возвращения в Россию. Подобный подход в сложных геополитических реалиях Шохин назвал «нормальным». «Это неизбежно», — резюмировал глава РСПП.

Ранее с призывом усложнить процедуру возвращения для ненадежных западных компаний выступил руководитель российской Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. Он предложил ввести отдельные категории разрешений для желающих вернуться в РФ фирм из G7. Во избежание дополнительных рисков для российской экономики, Катырин счел необходимым обязать разорвавшие связи с Россией компании предоставлять дополнительные гарантии и инвестиции перед потенциальным возвращением.