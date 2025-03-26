Названы даты и место прощания с ведущим «Времечка»

Прощание с телеведущим Цивилевым пройдет 27 марта в храме в Митино

Прощание с ведущим программы «Времечко» и «Сегоднячко» Константином Цивилевым пройдет 27 марта. Дату и место прощания назвала вдова журналиста Марина Цивилева в разговоре с ТАСС.

Она заявила, что прощание пройдет 27 марта в 11:30 в храме Рождества Христова в Митино в Москве.

Цивилева добавила, что тело ее мужа кремируют, согласно воле самого Цивилева. Прах похоронят на Митинском кладбище, заключила вдова.

Ранее один из автором «Времечка» Лев Новоженов прокомментировал смерть Цивилева. Журналист назвал ведущего программы остроумным человеком с уникальным чувством юмора.

Вечером 24 марта стало известно, что Цивилев умер на 60-м году жизни. Позднее стало известно, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.