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14:06, 26 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России предрекли ВСУ «заслуженную кару» за удары по журналистам

Депутат Чепа предрек ВСУ заслуженную кару за удары по журналистам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российских журналистов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не останутся без ответа, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на удары ВСУ по съемочным группам.

«Это все не останется без ответа. Все, кто совершает эти террористические акты, целенаправленные против журналистов, понесут заслуженную кару. Известно, кто это организует, кто за этим стоит. Я уверен, что мы добьемся того, что мировая общественность прореагирует на это», — заявил Чепа.

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Ранее блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта, заявил о гибели в Белгородской области военкора Первого канала Анны Прокофьевой. Первый канал подтвердил гибель журналиста. Съемочная группа телеканала подорвалась на мине противника. С Прокофьевой находился оператор Дмитрий Волков, он был ранен.

24 марта стало известно, что в результате украинской атаки в зоне спецоперации погибли трое сотрудников российских СМИ — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжелое ранение.

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