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16:07, 26 марта 2025Бывший СССР

Посол по особым поручениям МИД прокомментировал гибель военкора Первого канала

Мирошник: Военкор Прокофьева погибла от мины в месте перемещения гражданских
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Родион Мирошник

Родион Мирошник . Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла от мины, размещенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) в месте перемещения гражданских лиц. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Там, где подорвалась сегодня Анна Прокофьева, — это места, где перемещаются гражданские лица. Поэтому вот эти мины, которые там были, были направлены против гражданских», — рассказал посол.

По его словам, количество обстрелов и общий градус напряженности повышаются, несмотря на якобы мирную риторику президента Украины Владимира Зеленского, говорящего о готовности к завершению конфликта.

Ранее гибель Прокофьевой прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат обвинила Киев в том, что он прицельно уничтожает журналистов.

О смерти Прокофьевой сообщил блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта. По его данным, это произошло 26 марта у Демидовки Краснояружского района.

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