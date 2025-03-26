Предотвращена атака ВСУ на Крым

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника над Крымом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 17:00 по московскому времени дежурные военные сбили над республикой украинский беспилотный летательный аппарат. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России обвинило ВСУ в попытке удара по Глебовскому подземному хранилищу газа в Крыму. Кроме того, около 4:45 утра по московскому времени в Брянской области украинский беспилотник повредил объект филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго», оставив жителей Комаричского района без света. В ведомстве считают, что таким образом Киев пытается сорвать российско-американские договоренности по урегулированию конфликта.

Кроме того, в ночь на 26 марта средства ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской областью, два — над Курской и еще два — над акваторией Черного моря.