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07:16, 26 марта 2025Экономика

России предсказали дефицит некоторых рабочих профессий

Доцент Балынин: В РФ сохранится дефицит сварщиков, каменщиков и токарей
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Уровень безработицы в России снизился с 5,8 процента в 2020 году до 2,4 процента в январе 2025 года. Об этом заявил экономист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

Таким образом за пять лет данный показатель снизился в 2,4 раза. В январе 2024 года речь шла о 2,9 процента. В настоящее время Россия переживает период рекордно низкой безработицы. Скорее всего, такое положение дел будет наблюдаться весь 2025 год.

Как полагает Балынин, РФ продолжит испытывать дефицит таких профессий, как сварщики, каменщики или токари. Одним из результатов этого станет сохранение высоких зарплат у таких высококвалифицированных специалистов. Темпы роста уровня оплаты их труда окажутся на 10-15 процентов выше, чем в среднем по экономике.

Ранее сообщалось, что большинство российских работодателей стали наращивать траты на социальные пакеты для сотрудников вместо повышения им зарплат.

По данным Банка России в начале этого года темпы роста ежемесячных зарплат россиян продолжают расти быстрее, чем производительность труда в стране.

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