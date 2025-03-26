Соратник задержанного мэра Стамбула заменит его на должности

NTV: Исполняющим обязанности мэра Стамбула избрали соратника Имамоглу Аслана

Исполняющим обязанности мэра Стамбула избрали представителя оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) и соратника задержанного Экрема Имамоглу Нури Аслана. Об этом сообщает NTV.

«В результате третьего тура, в котором требовалось простое большинство, Нури Аслан из СНР был избран исполняющим обязанности мэра, набрав 177 голосов против 125», — говорится в публикации.

19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по подозрению в коррупции и доставили в суд в сопровождении полиции. Это стало причиной массовых протестов в турецком городе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия протестующих из-за ареста Имамоглу, назвав их незаконными и недемократичными.