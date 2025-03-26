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23:34, 26 марта 2025Спорт

Стала известна настоящая причина отстранения российских футболистов от турниров

The Independent: УЕФА отстранил Россию от турниров по техническим причинам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России и российские клубы от международных турниров не из моральных побуждений после начала СВО на Украине. Об этом пишет The Independent.

По информации источника, причиной стало то, что по меньшей мере 12 европейских команд отказались играть с Россией. В этом случае УЕФА и ФИФА могли дисквалифицировать эти 12 ассоциаций, однако приняли решение отстранить одну Россию по техническим причинам.

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что стран, которые выступают против возвращения отечественных команд на турниры, становится меньше. При этом он не стал называть противников возвращения.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.

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