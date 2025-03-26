Глава РФС заявил об уменьшении количества противников возвращения России на турниры

Дюков: Стран, которые против возвращения России на турниры, становится меньше

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил об изменении количества противников возвращения России на турниры. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я вижу такую динамику, да. Стран, которые против нашего возвращения, становится меньше», — подтвердил Дюков. При этом он не стал называть страны, которые не хотят возвращения россиян.

Ранее директор департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зоран Лакович выразил надежду на снятие санкций с российского спорта в 2025 году. Он отметил, что понимает чувства россиян.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.