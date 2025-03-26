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16:25, 26 марта 2025Спорт

Глава РФС заявил об уменьшении количества противников возвращения России на турниры

Дюков: Стран, которые против возвращения России на турниры, становится меньше
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил об изменении количества противников возвращения России на турниры. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я вижу такую динамику, да. Стран, которые против нашего возвращения, становится меньше», — подтвердил Дюков. При этом он не стал называть страны, которые не хотят возвращения россиян.

Ранее директор департамента национальных ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зоран Лакович выразил надежду на снятие санкций с российского спорта в 2025 году. Он отметил, что понимает чувства россиян.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.

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