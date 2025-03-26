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14:07, 26 марта 2025Спорт

Ударившего соперника коленом по голове 15-летнего лыжника наказали

Ударившего соперника ногой по голове лыжника Филатова отстранили до конца сезона
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

Федерация лыжных гонок Удмуртии (ФЛГУ) наказала 15-летнего Георгия Филатова, который ударил соперника ногой по голове во время эстафетной гонки на турнире «Быстрая лыжня». Об этом сообщил глава ФЛГУ Максим Вылегжанин в своем Telegram-канале.

«Президиум ФЛГУ принял решение дисквалифицировать Георгия с эстафеты на соревнованиях "Быстрая лыжня" и отстранить его до конца соревновательного сезона-2024/2025, в том числе и от Всероссийских соревнованиях имени Р. Сметаниной», — заявил Вылегжанин. Он отметил, что это решение должно стать уроком для всех юных спортсменов, их тренеров и родителей.

Вылегжанин также пригласил Филатова и второго участника ситуации, 13-летнего Вадима Курышкина, на совместное катание на лыжах. Филатов извинился перед соперником, подчеркнув, что удар был непреднамеренным и произошел из-за эмоций.

Инцидент произошел 16 марта, однако известно о нем стало 24 марта. Филатов споткнулся об упавшего Курышкина, который отставал на круг. Вставая и расцепляя лыжи, Филатов ударил Курышкина коленом в голову.

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