В ФИДЕ высказались о возвращении россиян

Глава ФИДЕ Дворкович заявил, что возвращение россиян на турниры ускоряется

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович высказался о возвращении российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит Odds.ru.

Дворкович заявил, что процесс допуска российских спортсменов на международные соревнования ускоряется. Глава ФИДЕ подчеркнул, что юношеские сборные команды и паралимпийцы уже были допущены к турнирам.

В декабре 2024 года ФИДЕ продлила разрешение российским шахматистам выступать под флагом организации. Россиянам и также белорусским шахматистам разрешено играть под флагом федерации до 1 января 2026 года.

В феврале 2024 года ФИДЕ разрешила российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе. Сообщалось, что россияне смогут представлять другую европейскую страну во всех официальных индивидуальных турнирах под эгидой организации со следующего дня после подачи заявки.