Российским шахматистам продлили разрешение выступать под флагом ФИДЕ

Российским шахматистам на год продлили разрешение выступать под флагом ФИДЕ

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) продлила разрешение российским шахматистам выступать под флагом организации. Об этом сообщается на сайте федерации.

Соответствующее решение одобрил совет ФИДЕ. Теперь россиянам, а также белорусским шахматистам разрешено играть под флагом федерации до 1 января 2026 года. Предыдущее разрешение действовало до 1 января 2025-го.

В сентябре норвежский шахматист Магнус Карлсен выступил против полного снятия санкций с российских и белорусских представителей этого вида спорта. Ограничения действуют с весны 2022-го.

В феврале прошлого года ФИДЕ разрешила российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе. Сообщалось, что россияне смогут представлять другую европейскую страну во всех официальных индивидуальных турнирах под эгидой организации со следующего дня после подачи заявки.