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16:45, 26 марта 2025Экономика

В Германии отреагировали на новости о возможном подключении российских банков к SWIFT

Reuters: У ФРГ нет данных о смягчении санкций и подключении банков РФ к SWIFT
Вячеслав Агапов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

У властей Германии нет информации о каких-либо инициативах внутри Евросоюза по поводу возможного смягчения санкций и подключения российских банков к системе международных платежей SWIFT. Так на соответствующие новости отреагировал официальный представитель правительства ФРГ на брифинге в Берлине, сообщает агентство Reuters.

SWIFT находится в юрисдикции Бельгии, а значит, подчиняется законодательству ЕС, пояснил представитель немецкого кабмина и подчеркнул, что он не в курсе насчет обсуждения таких мер.

Днем ранее Россия призвала Запад смягчить санкции в качестве предварительного условия для заключения соглашения по безопасности в Черном море. Речь, в частности, идет о снятии ограничений «с Россельхозбанка и иных банков, задействованных в международной торговле продовольствием и удобрениями».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что возвращение российских банков к системе SWIFT в рамках Черноморской инициативы может открыть двери для Mastercard и Visa на российский рынок. При этом платежным системам придется столкнуться с конкуренцией отечественной системы «МИР». Это будет полезно для конкуренции и будет более удобно для граждан, выезжающих за границу, где иностранные карты остаются более универсальными.

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