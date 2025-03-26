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12:46, 26 марта 2025Интернет и СМИ

В Кремле выразили соболезнования родным погибшей в Белгородской области журналистки

Песков выразил соболезнования родным и коллегам погибшего военкора Прокофьевой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал Журналистка | Z |

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал гибель в Белгородской области военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Соболезнования родственникам и коллегам от представителя Кремля передает ТАСС.

«Мы соболезнуем в первую очередь родным Анны и всему коллективу Первого канала», — заявил Песков.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскрыл подробности состояния оператора Первого канала Дмитрия Волкова, работавшего вместе с Прокофьевой в Белгородской области. Он заявил, что сотрудник канала подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Хинштейн назвал состояние Волкова тяжелым.

Ранее 26 марта стало известно, что Прокофьева и Волков подорвались на мине, установленной Вооруженными силами Украины. Волков получил ранения, Прокофьева же не выжила. Журналистке было 35 лет.

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