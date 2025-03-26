В Минобороны России перечислили цели ударов по Украине за сутки

Минобороны России сообщило об ударах по военным аэродромам Украины

Российские ракетные войска, авиация, артиллерия и беспилотники нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пораженные за сутки цели журналистам перечислили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что также атакованы предприятия по ремонту военной техники, цеха производства и пункты управления беспилотников, склады боеприпасов и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 143 районах.

Ранее Минобороны России обвинило Киев в ударах по гражданской энергетической инфраструктуре России с целью срыва российско-американских договоренностей по урегулированию конфликта. Так, в ночь на 26 марта ВСУ попытались атаковать Глебовское подземное хранилище газа в Крыму. Кроме того, около 4:45 утра по московскому времени в Брянской области украинский беспилотник повредил объект филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго», оставив жителей Комаричского района без света.

До этого Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.