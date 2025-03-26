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18:15, 26 марта 2025Спорт

«Зенит» ответил на информацию об уходе футболиста с тренировки со словами «что-то холодно»

Глава «Зенита» Медведев назвал новость об уходе Глушенкова с тренировки вымыслом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил на информацию о том, что полузащитник команды Максим Глушенков досрочно завершил одну из тренировок из-за холода. Его слова приводит Sport24.

Медведев опроверг информацию. Глава «Зенита» назвал новость бездарным вымыслом.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале написал, что Глушенков досрочно завершил тренировку со словами: «Что-то холодно». Отмечалось, что его поведение связано с недовольством методами главного тренера Сергея Семака.

До этого «Mash на спорте» сообщил о конфликте Семака и Глушенкова после поражения клуба от московского «Спартака». Отмечалось, что футболист перебил специалиста во время послематчевой речи, заявив Семаку, чтобы тот учился тренировать.

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