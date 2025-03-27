24-летний участник ОИ-2022 погиб во время пожара в турецком отеле

24-летний участник ОИ-2022 Беркин Уста погиб во время пожара в турецком отеле

Горнолыжник Беркин Уста погиб в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Улудаг в Турции. Об этом сообщает Milliyet.

Вместе с 24-летним турецким спортсменом погиб его отец — 57-летний Яхья Уста. Во время пожара, который произошел в девятиэтажной гостинице, они находились в номере на пятом этаже. После пожара турецкие власти провели расследование, которое выявило в отеле 35 нарушений правил пожарной безопасности.

Беркин Уста принимал участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Он выступал в гигантском слаломе, заняв 43-е место.

9 января сообщалось, что пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Холл лишился всех завоеванных медалей Игр из-за пожара в его доме в Калифорнии. Сам он успел спастись.