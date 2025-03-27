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17:20, 27 марта 2025Спорт

Авербух раскритиковал уровень чемпионата мира по фигурному катанию без россиян

Авербух об уровне ЧМ по фигурному катанию без россиян: Очень слабые выступления
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Илья Авербух

Илья Авербух. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Хореограф Илья Авербух раскритиковал уровень чемпионата мира по фигурному катанию 2025 года, на котором не выступают российские спортсмены. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист отметил, что краем глаза посмотрел короткую программу в одиночном женском катании. «Очень слабые выступления объективно. Баллы тому подтверждение. Чисто практически никто не выполнил», — заявил Авербух.

Чемпионат мира-2025 по фигурному катанию проходит с 25 по 30 марта в Бостоне (США). У женщин-одиночниц после короткой программы лидирует американка Алиса Лью, набравшая 74,58 балла.

В декабре прошлого года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Российские фигуристы, конькобежцы и представители шорт-трека выступят в нейтральном статусе. C весны 2022 года россияне отстранены от международных соревнований.

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