Чемезов заявил о невозможности дистанционного отключения российского оружия

Глава «Ростеха» Чемезов: Российское оружие невозможно отключить дистанционно

Российское оружие, в отличие от американского, невозможно отключить дистанционно. Об этом изданию «Эксперт» заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«У нашего оружия есть еще одно преимущество: его нельзя удаленно отключить "одной кнопкой", как, например, американское. Об этом не говорят, но наши партнеры это ценят», — сказал руководитель.

По его словам, огромный интерес к российской военной технике за рубежом связан с ее успешным применением в реальных конфликтах.

В феврале концерн «Уралвагонзавод» заявил, что танк Т-90М, госиспытания которого завершили пять лет назад, можно считать самым продвинутым в мире.

В декабре Чемезов назвал Су-57 единственным в мире авиационным комплексом, который доказал право называться истребителем пятого поколения.