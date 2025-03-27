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09:28, 27 марта 2025Наука и техника

Чемезов заявил о невозможности дистанционного отключения российского оружия

Глава «Ростеха» Чемезов: Российское оружие невозможно отключить дистанционно
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Российское оружие, в отличие от американского, невозможно отключить дистанционно. Об этом изданию «Эксперт» заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«У нашего оружия есть еще одно преимущество: его нельзя удаленно отключить "одной кнопкой", как, например, американское. Об этом не говорят, но наши партнеры это ценят», — сказал руководитель.

По его словам, огромный интерес к российской военной технике за рубежом связан с ее успешным применением в реальных конфликтах.

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В феврале концерн «Уралвагонзавод» заявил, что танк Т-90М, госиспытания которого завершили пять лет назад, можно считать самым продвинутым в мире.

В декабре Чемезов назвал Су-57 единственным в мире авиационным комплексом, который доказал право называться истребителем пятого поколения.

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