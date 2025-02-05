В России рассказали о «самом продвинутом» танке в мире

«Уралвагонзавод» назвал Т-90М самым продвинутым танком в мире

Российский танк Т-90М, госиспытания которого завершили 5 февраля 2020 года, можно считать самым продвинутым танком в мире. Преимущества машины назвал концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) в своем Telegram-канале.

«По своей компоновке это самый продвинутый танк в мире. Его шасси универсально, что делает Т-90 самой популярной на сегодняшний день базой для производства других машин. На этой платформе создано большое количество спецтехники, среди которой УБИМ, ИМР-3М, БМР-3М, БРЭМ-1М, а также БМПТ, ТОС-1А "Солнцепек" и другие», — рассказал УВЗ.

Отмечается, что Т-90М оснащен многоканальной системой управления огнем, которая обеспечивает эффективное поражение различных целей на больших дальностях. Также машина получила автоматизированную систему боевого управления в тактическом звене, позволяющую обмениваться данными о целях.

В концерне подчеркнули, что модульная защита Т-90М обеспечивает высокий уровень живучести и ремонтопригодности танка.

В январе «Российская газета» писала, что Т-90М показали высокую живучесть в ходе специальной военной операции. Издание обратило внимание на танк, который перенес подрыв на мине и несколько атак FPV-дронами.