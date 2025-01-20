В России рассказали о живучести Т-90М

«РГ»: Танк Т-90М показал высокую живучесть в ходе СВО

Российские танки Т-90М, которые способны выдерживать неоднократные попадания, показали высокую живучесть в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Российская газета» («РГ»).

Издание обратило внимание на снимки Т-90М, опубликованные Telegram-каналом Dambiev. Танк на фото подорвался на минах, после чего на него сбросили несколько снарядов с квадрокоптеров. Также машину атаковали FPV-дронами.

Помимо ходовой части, последствия атаки можно заметить на оборудовании, размещенном на башне. «Однако несмотря на то, что башня внешне обгорела, этот танк противнику уничтожить не удалось. Сообщается, что после эвакуации в тыл будет проведен ремонт ходовой части, других узлов и механизмов, после чего "раненый" вернется на линию боевого соприкосновения», — рассказывает издание.

Т-90М — это модификация Т-90А с башенным модулем новой конструкции с многослойным бронированием. Модернизированный танк получил пушку 2А82-1М с цифровым комплексом управления огнем «Калина» и двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. Защищенность машины обеспечивает динамическая защита «Реликт».

В декабре стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» выполнил контракты 2024 года на поставку модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» в войска.