Гашек вновь раскритиковал НХЛ из-за россиян

Гашек заявил, что НХЛ не позволяет российским игрокам выступить против СВО

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек на своем сайте вновь раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) из-за россиян.

«Более чем за три года НХЛ не помогла и не позволила российским игрокам официально осудить специальную военную операцию. Это значит, что даже те российские игроки, которые не согласны с проведением СВО, не получили от НХЛ возможности официально дистанцироваться от действий своей страны», — заявил Гашек. Он отметил, что готов помочь этим российским игрокам.

По его мнению, за рекламу СВО несут ответственность и государства, в первую очередь США и Канада, где проходит большая часть матчей, а также Чехия, Швеция, Финляндия, Швейцария и Германия. Гашек призвал эти страны внести определенную долю в финансовую компенсацию Украине.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам.