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15:42, 27 марта 2025Спорт

Гашек вновь раскритиковал НХЛ из-за россиян

Гашек заявил, что НХЛ не позволяет российским игрокам выступить против СВО
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек на своем сайте вновь раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) из-за россиян.

«Более чем за три года НХЛ не помогла и не позволила российским игрокам официально осудить специальную военную операцию. Это значит, что даже те российские игроки, которые не согласны с проведением СВО, не получили от НХЛ возможности официально дистанцироваться от действий своей страны», — заявил Гашек. Он отметил, что готов помочь этим российским игрокам.

По его мнению, за рекламу СВО несут ответственность и государства, в первую очередь США и Канада, где проходит большая часть матчей, а также Чехия, Швеция, Финляндия, Швейцария и Германия. Гашек призвал эти страны внести определенную долю в финансовую компенсацию Украине.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам.

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