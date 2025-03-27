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10:05, 27 марта 2025Спорт

Головин возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов Монако

L'Equipe: Головин возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов «Монако»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO / Jonathan Moscrop / Globallookpress.com

Российский полузащитник Александр Головин возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов «Монако». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, зарплата Головина в команде составляет 320 тысяч евро в месяц. При этом в топ-30 самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции россиянин занимает только 29-е место.

Ранее портал Transfermarkt зафиксировал падение стоимости Головина на пять миллионов евро. На данный момент стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний хавбек провел в составе монегасков 27 матчей во всех турнирах. Всего он забил в них три мяча и сделал одну результативную передачу. С 14 февраля российский футболист не выходил на поле из-за травмы ноги.

В октябре 2024-го Головин продлил контракт с клубом до 2029 года. Он защищает цвета «Монако» с 2018 года.

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