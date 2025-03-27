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11:51, 27 марта 2025Бывший СССР

Гуцул заявила о намерениях Кишинева ввести режим чрезвычайного положения в Гагаузии

Гуцул: Кишинев намерен ввести в Гагаузии режим чрезвычайного положения
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Denis Bocharov / NEWS.ru / Globallookpress.com

Кишинев хочет ввести на территории автономного территориального образования (АТО) Гагаузия в составе Молдавии режим чрезвычайного положения. Об этом заявила задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.

«Кишинев намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и установить внешнее управление. Они готовы поставить над нами своего ставленника — одного из тех, кто предал интересы гагаузского народа. Среди таких предателей называют Сергея Чернева, представителя кишиневской Госканцелярии в Комрате, который до этого многие годы работал на плахотнюковскую Демпартию», — сообщила Гуцул.

Политик рассказала, что ей неоднократно предлагали отказаться от должности главы Гагаузии. За это молдавские власти обещали прекращение уголовного преследования Гуцул. Глава региона также призвала Народное собрание (парламент) Гагаузии проявить твердость.

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