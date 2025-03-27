Валерий Карпин назвал пробки главным отличием Москвы от Ростова-на-Дону

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал главное отличие Москвы от Ростова-на-Дону. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, это пробки. «В Москве перед тем, как договариваешься о встрече, нужно прикидывать, успею я или нет. Конечно, в Ростове‑на‑Дону такой проблемы с пробками не существует. Если ты живешь в центре Ростова‑на‑Дону, то 15 минут дороги и ты на месте», — заявил Карпин.

Ранее Карпин назвал свой любимый город на земле. «Сан-Себастьян. Еще люблю Виго, Нарву, Таллин и Ростов», — поделился специалист.

Карпин тренировал «Ростов» с 2017 года. В феврале он окончательно ушел из клуба, сосредоточившись на работе в сборной России.