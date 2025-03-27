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13:14, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Названы дата и место прощания с погибшей в Белгородской области военкором Первого канала

Прощание с военкором Прокофьевой пройдет 30 марта на Троекуровском кладбище
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Прощание с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, погибшей в Белгородской области, пройдет 30 марта. Дату и время траурного мероприятия назвало РИА Новости.

Сообщается, что прощание состоится в траурном зале Троекуровского кладбища в воскресенье.

Ранее на гибель Прокофьевой отреагировал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он выразил соболезнования родным и коллегам журналистки и назвал ее истинным патриотом.

До этого о произошедшем высказалась глава RT Маргарита Симоньян. Она посоветовала близким военкора искать утешение в Боге.

26 марта стало известно, что Прокофьева и оператор Первого канала Дмитрий Волков подорвались на мине. Волков получил минно-взрывные ранения и ожоги. Прокофьеву спасти не удалось. Ей было 35 лет.

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