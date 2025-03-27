Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:13, 27 марта 2025Путешествия

Один аэропорт России перестал принимать и отправлять рейсы

Аэропорт Новосибирска временно перестал принимать и отправлять рейсы
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ

Аэропорт Новосибирска временно перестал принимать и отправлять рейсы из-за поломки оборудования. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, в настоящее время на запасные аэродромы уходят шесть самолетов. Примерно час назад в Толмачево вышли из строя метеостанция и датчик ветра, из-за чего обе полосы не могут принимать воздушные суда.

Материалы по теме:
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под Москвой Столкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под МосквойСтолкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
15 августа 2019
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами. Он рухнул при посадке
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.Он рухнул при посадке
6 июля 2021

«В итоге рейсы из Сочи, Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Перми и Минеральных Вод ушли на запасные аэродромы — большая часть в Барнаул», — говорится в сообщении.

UPD: Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко уведомил, что новосибирский аэропорт Толмачево возобновил прием и выпуск воздушных судов.

Ранее в самолете российской авиакомпании сработала сигнализация об открытии двери. Нештатная ситуация произошла с вылетающим из Сочи в Москву Airbus A320 во вторник, 25 марта.

    Обсудить
    Последние новости

    Французские и британские военные отправятся на Украину. Макрон объяснил, что они будут там делать

    В России впервые показали лазерное антидроновое ружье

    Казанские инженеры создали беспилотник нового поколения

    Российская блогерша призналась в мечте о густых волосах в подмышках

    Зеленский пожелал видеть на Украине готовых к войне европейских солдат

    Зеленский увидел человека с другой планеты в делегации США

    Жительницам российского региона решили платить по 100 тысяч рублей за раннюю беременность

    Зеленский обвинил США в непостоянстве

    Считавшаяся утонувшей на батискафе россиянка оказалась жива

    Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше