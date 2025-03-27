Один аэропорт России перестал принимать и отправлять рейсы

Аэропорт Новосибирска временно перестал принимать и отправлять рейсы

Аэропорт Новосибирска временно перестал принимать и отправлять рейсы из-за поломки оборудования. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, в настоящее время на запасные аэродромы уходят шесть самолетов. Примерно час назад в Толмачево вышли из строя метеостанция и датчик ветра, из-за чего обе полосы не могут принимать воздушные суда.

«В итоге рейсы из Сочи, Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Перми и Минеральных Вод ушли на запасные аэродромы — большая часть в Барнаул», — говорится в сообщении.

UPD: Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко уведомил, что новосибирский аэропорт Толмачево возобновил прием и выпуск воздушных судов.

Ранее в самолете российской авиакомпании сработала сигнализация об открытии двери. Нештатная ситуация произошла с вылетающим из Сочи в Москву Airbus A320 во вторник, 25 марта.