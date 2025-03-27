В России отреагировали на сообщения о подготовке населения Польши к войне

Депутат Журова: В Польше говорят о подготовке к войне, чтобы объяснить траты

Сообщения о подготовке к войне в Польше — это попытка объяснить населению траты бюджета, полагает зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на риторику европейского государства.

Ранее стало известно, что польские власти начали закупать вооружение на миллиарды евро и готовить население страны к потенциальному военному конфликту.

«Понятно же, что России Польша совершенно не нужна, но они вводят людей в заблуждение. У нас была сейчас конференция, в том числе с европейскими политиками здравыми, и они все говорят, что ведется пропаганда об агрессии со стороны России. Если они готовы тратиться в том числе на информационную борьбу, значит, кому-то чисто финансово выгодно разжигать эту историю», — поделилась депутат.

По ее словам, полякам внушают, что Россия собирается напасть и на Польшу, и на Чехию, и на Финляндию, и Литву и Латвию. Таким образом власти пытаются объяснить, почему они тратят бюджет на вооружение, а не на то, чтобы повысить уровень жизни населения.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский заявил, что в случае войны стране хватит боеприпасов на одну-две недели. Генерал добавил, что Варшава сможет накопить необходимый для длительного ведения боевых действий запас снарядов только через два-три года.

