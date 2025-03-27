Появились кадры с посещенной Путиным АПЛ «Архангельск»

Кремль опубликовал видео с посещенной Путиным АПЛ «Архангельск»

В сети появились кадры внутреннего убранства атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск», которую посетил президент России Владимир Путин. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

На ролике видно, как глава государства осматривает каюту экипажа. На других видео показаны кухня и сауна.

Президент России Владимир Путин поднялся на борт «Архангельска» вечером 27 марта. Эта подлодка является третьим серийным кораблем в линейке многоцелевых подлодок проекта 885М «Ясень-М». Она станет носителем всех типов морских крылатых ракет «Циркон», «Оникс» и «Калибр».