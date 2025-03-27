Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:40, 27 марта 2025Наука и техника

Появились кадры с посещенной Путиным АПЛ «Архангельск»

Кремль опубликовал видео с посещенной Путиным АПЛ «Архангельск»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появились кадры внутреннего убранства атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск», которую посетил президент России Владимир Путин. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

На ролике видно, как глава государства осматривает каюту экипажа. На других видео показаны кухня и сауна.

Президент России Владимир Путин поднялся на борт «Архангельска» вечером 27 марта. Эта подлодка является третьим серийным кораблем в линейке многоцелевых подлодок проекта 885М «Ясень-М». Она станет носителем всех типов морских крылатых ракет «Циркон», «Оникс» и «Калибр».

    Обсудить
    Последние новости

    «Это не экстравагантные разговоры». Путин объяснил, почему Трамп хочет присоединить Гренландию. Как США стремятся к этому 150 лет?

    Путин обозначил позицию России по разрешению конфликта на Украине

    Путин высказался об одном желании Трампа по Украине

    Путин обвинил Европу в попытках «водить Россию за нос»

    Владимир Путин назвал Россию мощной морской державой

    В МИД Украины раскрыли важную деталь морского перемирия

    На Украине объяснили невозможность выйти из переговоров

    Над российским регионом сбили еще несколько беспилотников

    В Европе потребовали от Макрона мира

    Две страны Европы отказались отправлять войска на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше