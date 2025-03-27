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13:23, 27 марта 2025Экономика

Россиян предупредили о новой схеме обналичивания

Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания с аккредитивами
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Представители Росфинмониторинга выявили новую схему обналичивания с аккредитивами. Об этом заявил заместитель главы ведомства Герман Негляд, его слова приводит РБК.

Аккредитив представляет собой безналичную форму расчета, при которой деньги перечисляются покупателем продавцу не напрямую, а при посредничестве банка. При такой схеме финансовая организация выступает гарантом добросовестного проведения сделки.

Негляд отметил, что в последнее время в России стали чаще использовать подобные формы расчетов в сомнительных операциях. Речь идет, в частности, о подозрительных сделках по недвижимости. В подобного рода случаях злоумышленники пользуются аккредитивами для вывода денежных средств. «При этом суммы значительно превышают стоимость недвижимости», — посетовал замглавы ведомства.

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В ЦБ подтвердили факты проведения подобных операций, но отметили, что такого рода инциденты фиксируются нечасто. Информация о них оперативно доводится до участников рынка, заверил представитель регулятора. Представитель Совкомбанка отметил, что в 2025 году организация сталкивалась с «несколькими попытками» сомнительных сделок через аккредитивы. Схожую статистику привел и председатель правления Реалист Банка Дмитрий Маслов. Однако эти инциденты фиксировались в 2023-2024 годах, заключил он.

О расцвете рискованных схем покупки жилья российский регулятор предупреждал еще в конце прошлого года. Самой популярной, отмечали в ЦБ, к тому времени стала рассрочка на квартиры. Однако на рынке фиксировались и случаи предложения программ, связанных с аккредитивами. При такой схеме участнику сделки обычно предлагают взять кредит «прямо сейчас, а потом, через девять месяцев, когда родится ребенок, — взять ипотеку». Подобные маркетинговые программы, подчеркивал представитель ЦБ, невыгодны для покупателей. Клиенты не могут точно спрогнозировать свое будущее и оценить финансовые возможности через несколько лет, когда платеж резко увеличится и изменится стоимость жилья, объяснял он.

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