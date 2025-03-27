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19:49, 27 марта 2025Спорт

УЕФА начал расследование в отношении четверых футболистов «Реала»

УЕФА расследует непристойное поведение четверых футболистов «Реала»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susana Vera / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование в отношении четверых футболистов мадридского «Реала» по итогам матча Лиги чемпионов против «Атлетико». Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Антонио Рюдигер, Килиан Мбаппе, Дани Себальос и Винисиус Жуниор подозреваются в непристойном поведении. По информации испанских СМИ, после победы в серии пенальти и выхода в следующий раунд игроки демонстрировали провокационные жесты болельщикам на «Метрополитано» — домашнем стадионе «Атлетико».

Встреча прошла 12 марта. Основное время и овертайм завершились со счетом 1:0 в пользу «Атлетико». В первой игре победу одержали сливочные (2:1), поэтому встреча перешла в серию пенальти. В ней сильнее оказались игроки «Реала».

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с лондонским «Арсеналом». Матчи пройдут 8 и 16 апреля.

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