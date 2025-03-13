«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству выходов в четвертьфинал

Мадридский «Реал» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству выходов в четвертьфинальную стадию турнира. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист Педро Мартин.

«Реал» стал первым футбольным клубом, которому 40 раз удалось выйти на эту стадию Лиги чемпионов. Кроме того, «сливочным» удалось выйти в стадию 1/4 финала пятый сезон подряд.

«Реал» оказался сильнее мадридского «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Победитель определился в послематчевой серии пенальти.

Ранее стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов. «Реал» встретится с лондонским «Арсеналом», парижский «Пари Сен-Жермен» — с «Астон Виллой» из Бирмингема, «Барселона» — с дортмундской «Боруссией», а мюнхенская «Бавария» — с миланским «Интером». Матчи состоятся 8 и 9 апреля, ответные — 15 и 16 апреля.