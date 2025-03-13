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11:24, 13 марта 2025Спорт

«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов

«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству выходов в четвертьфинал
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Guillermo Martinez / AFLO / Globallookpress.com

Мадридский «Реал» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству выходов в четвертьфинальную стадию турнира. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист Педро Мартин.

«Реал» стал первым футбольным клубом, которому 40 раз удалось выйти на эту стадию Лиги чемпионов. Кроме того, «сливочным» удалось выйти в стадию 1/4 финала пятый сезон подряд.

«Реал» оказался сильнее мадридского «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Победитель определился в послематчевой серии пенальти.

Ранее стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов. «Реал» встретится с лондонским «Арсеналом», парижский «Пари Сен-Жермен» — с «Астон Виллой» из Бирмингема, «Барселона» — с дортмундской «Боруссией», а мюнхенская «Бавария» — с миланским «Интером». Матчи состоятся 8 и 9 апреля, ответные — 15 и 16 апреля.

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