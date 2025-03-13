Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Атлетик Б
Сегодня
20:45 (Мск)
Рома
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Лацио
Сегодня
20:45 (Мск)
Виктория Пльзень
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Айнтрахт Ф
Сегодня
20:45 (Мск)
Аякс
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Олимпиакос
Сегодня
20:45 (Мск)
Будё-Глимт
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
09:15, 13 марта 2025Спорт

Стали известны все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

Стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2024/2025
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил четвертьфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Состав стал известен на сайте организации.

В 1/4 финала турнира лондонский «Арсенал» встретится с мадридским «Реалом», парижский «Пари Сен-Жермен» — с «Астон Виллой» из Бирмингема, «Барселона» — с дортмундской «Боруссией», а мюнхенская «Бавария» — с миланским «Интером». матчи состоятся 8 и 9 апреля, ответные — 15 и 16 апреля.

Российские клубы не принимают участие в розыгрыше Лиги чемпионов из-за санкций со стороны УЕФА.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал». Финал нынешнего розыгрыша пройдет 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих

    Лукашенко прибыл в Россию на встречу с Путиным

    Алаудинов назвал сроки полной зачистки Суджи от ВСУ

    Командир «Ахмата» заявил об освобождении всех населенных пунктов Курской области

    Годовалая россиянка попала в реанимацию после находки на детской площадке

    ФСБ обнаружила закамуфлированные под подарочные наборы парфюмерии бомбы

    Каждый пятый россиянин назвал свидания с иностранцами обязательной частью отпуска

    Момент попадания беспилотника в предприятие в российском регионе попал на видео

    Принтеры HP не узнали свои картриджи после обновления

    Сарику Андреасяну пригрозили депортацией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше