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13:09, 27 марта 2025Россия

Уличенный в вандализме в Судже рэпер опубликовал ответ Хинштейну и удалил пост

Рэпер Апачев опубликовал ответ Хинштейну о вандализме в Судже и удалил пост
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Уличенный в вандализме в Судже Курской области после освобождения населенного пункта от Вооруженных сил Украины (ВСУ) рэпер Аким Апачев (настоящая фамилия — Гасанов) опубликовал в Telegram ответ врио курского губернатора Александру Хинштейну и вскоре удалил пост. Это следует из данных сервиса Tgstat, который отслеживает статистику Telegram-каналов и показывает удаленные публикации.

Судя по информации в Tgstat, рэпер ответил Хинштейну на пост, в котором чиновник заявил, что вечно бегать от ответственности за правонарушения у Апачева не получится. Хинштейн объявил, что рэпер не собирается приезжать в Курск для беседы с полицейскими, так как находится в Донецке, но не выходит на связь и с донецкими правоохранителями.

«Вам, видимо, довели не совсем верную информацию. Я не бегаю ни от кого (...) Я с первого дня всей этой ситуации, сказал, что признаю свою ошибку и готов понести за это справедливое наказание», — говорится в удаленном посте Апачева.

Удаленная публикация рэпера Акипа Апачева

Удаленная публикация рэпера Акипа Апачева

Скриншот, сервис tgstat.ru

Сообщения о поездке Апачева в Суджу появились 23 марта. Действия Апачева вызвали возмущение как простых россиян, так и общественных деятелей. Боксер Александр Поветкин вызвал рэпера на поединок. Апачев критиковал жителей Курской области за негативные комментарии в свой адрес, но позже извинился.

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