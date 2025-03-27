Умерла автор «Дневников вампира»

Ушла из жизни автор серии книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит

Автор серии книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит умерла в возрасте 66 лет. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным источника, писательница умерла 8 марта после продолжительной болезни. Известно, что около десяти лет назад у Смит диагностировали редкое аутоиммунное заболевание.

Лиза Джейн Смит написала первые три части цикла культовой серии «Дневники вампира» в 1991 году. В 2009 году по книгам был снят популярный сериал, вышедший на канале CW Network. Писательница создала более 20 произведений. Еще три книги, работу над которыми Смит закончила перед смертью, пока не выпущены.

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