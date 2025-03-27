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12:02, 27 марта 2025Наука и техника

В зоне СВО испытают малоразмерный коптер-тяжеловес на оптоволокне

VVZ Drones: В зоне СВО испытают коптер-тяжеловес ПП на оптоволокне
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) испытают малоразмерный коптер-тяжеловес ПП на оптоволокне. Об этом со ссылкой на официального представителя конструкторского бюро (КБ) беспилотной авиации VVZ Drones сообщает ТАСС.

«При создании ПП перед нами стояла задача сделать коптер-тяжеловес, но малоразмерный, с управляемостью на уровне гоночного дрона. Мы с этой задачей справились», — сказал собеседник.

Представитель компании добавил, что в настоящее время ПП проходит апробацию на нескольких направлениях в зоне СВО.

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Ранее агентство со ссылкой на генерального директора инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics Олега Федорова сообщило, что проводные FPV-дроны большой дальности «Сварог-13» и «Сварог-15» начали применять в зоне СВО.

Также в марте Минобороны России рассказало, что некоторые модели FPV-дронов с проводным управлением оснащены катушками оптоволоконной нити, обеспечивающими дальность до 20 километров.

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