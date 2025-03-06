В Минобороны рассказали о дальности проводных дронов

МО России: Дальность проводных FPV-дронов может достигать 20 километров

Некоторые модели FPV-дронов с проводным управлением оснащены катушками оптоволоконной нити, обеспечивающими дальность до 20 километров. Об этом рассказали в Минобороны России (МО РФ).

«Оптоволоконный кабель тянется из катушки, крепящейся на нижней части ударного дрона, чтобы исключить соприкосновение с воздушными винтами. Длина нити в зависимости от конкретной модели может достигать 20 километров», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что проводные дроны практически неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы противника. Начальник службы беспилотников Владимир Солодовников рассказал, что дроны на оптоволокне используют для изоляции района поля боя, а также для нарушения ротации войск и подвоза припасов.

В феврале в зоне проведения специальной военной операции заметили проводной FPV-дрон с термобарической боевой частью реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель». Такая нагрузка обеспечивает площадь поражения на открытой местности до 50 квадратных метров.