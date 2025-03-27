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20:31, 27 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала последствия использования красок для волос с токсичным компонентом в составе

Врач Жовтан: Краски для волос с токсичным альдегидом в составе могут вызвать рак
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik

Регулярное использование красок для волос Schwarzkopf и Syoss с токсичным альдегидом лилиалом в составе может вызвать рак и ряд других серьезных проблем со здоровьем, рассказала дерматолог, трихолог, косметолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталия Жовтан. Основные последствия их применения врач назвала «Ленте.ру».

Жовтан объяснила, что компонент лилиал, также известный как бутилфенилметилпропиональ, не только токсичный, но и аллергенный, поэтому при попадании на кожу он может вызывать покраснение, зуд, жжение и другие аллергические реакции. В больших концентрациях это вещество может вызывать воспаление волосяных фолликулов, что приведет к выпадению волос, добавила она.

Также врач предупредила, что лилиал оказывает мутагенное и канцерогенное воздействие на организм человека.

Лилиал обладает потенциальной способностью вызывать мутации клеток и повышает риск развития раковых заболеваний. Кроме того, он негативно влияет на дыхательные пути, что особенно опасно для пациентов с бронхиальной астмой

Наталия Жовтанврач-дерматолог, трихолог, косметолог

Кроме того, как отметила Жовтан, при использовании несмываемых средств с высоким содержанием лилиала, например, духов или косметики для ухода за кожей, это вещество может всасываться в кровоток и оказывать токсическое влияние на весь организм.

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Ранее стало известно, что в красках для волос двух немецких производителей Schwarzkopf Palette и Syoss Professional Performance обнаружен запрещенный альдегид лилиал. При этом производитель этих красок в России заявил, что они не содержат тех вредных веществ, которые нашли в европейской продукции. Однако депутат Госдумы Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить безопасность этих красок для волос.

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