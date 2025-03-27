Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:36, 27 марта 2025Забота о себе

Врач развеяла миф о необходимом человеку количестве воды

Эндокринолог Хайкина: Потребность человека в воде зависит от образа жизни
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Потребность человека в воде зависит от образа жизни и индивидуальных особенностей, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина. Миф о необходимых человеку двух литрах воды в день она развеяла в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Хайкиной, на оптимальный для человека объем воды влияют его рост, вес, климат, уровень физической активности, рацион и состояние здоровья. Она напомнила и о другой популярной рекомендации — 30 или 40 миллилитров на 1 килограмм веса. Согласно ей, человек весом 100 килограммов должен выпивать 4 литра воды, что трудно. «У двух разных людей весом в 100 килограммов потребности воды будут разные. И зависеть они будут от количества жировой ткани. Если у человека больше жировой массы, его потребность в воде будет ниже, чем у атлета того же веса, так как мышцы содержат больше воды, чем жир», — продолжила она.

Также Хайкина опровергла заблуждения, что кофе и чай не засчитываются в общий баланс потребления жидкости. Однако, добавила она, потерю воды провоцирует алкоголь, поэтому после застолья стоит выпить дополнительно 1-2 стакана воды.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Чтобы потреблять достаточно воды, Хайкина посоветовала не заставлять себя пить, а прислушиваться к собственным ощущениям жажды, сухости во рту. Исключение составляют пожилые люди и дети, у которых механизм жажды работает не так эффективно, уточнила врач. Кроме того, она призвала ориентироваться на цвет мочи — светло-желтый или соломенный цвет говорит о нормальном уровне гидратации, если моча темная — воды недостаточно. Также, добавила эндокринолог при нехватке воды появляются вялость, головные боли и трудности с вниманием и концентрацией, кожа и губы могут становиться сухими и шелушиться.

Ранее терапевт Оксана Пивоварова развеяла миф о сладких продуктах и диабете. По ее словам, при диабете уровень глюкозы в крови высок, поэтому легко предположить, что причина заболевания — чрезмерное употребление сахара, однако это не так.

    Обсудить
    Последние новости

    Французские и британские военные отправятся на Украину. Макрон объяснил, что они будут там делать

    Суд присяжных признал лидера Таганской ОПГ причастным к расправе над Дедом Хасаном

    В России впервые показали лазерное антидроновое ружье

    Казанские инженеры создали беспилотник нового поколения

    Российская блогерша призналась в мечте о густых волосах в подмышках

    Зеленский пожелал видеть на Украине готовых к войне европейских солдат

    Зеленский увидел человека с другой планеты в делегации США

    Жительницам российского региона решили платить по 100 тысяч рублей за раннюю беременность

    Зеленский обвинил США в непостоянстве

    Считавшаяся утонувшей на батискафе россиянка оказалась жива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше