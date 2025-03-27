Врач развеяла миф о необходимом человеку количестве воды

Эндокринолог Хайкина: Потребность человека в воде зависит от образа жизни

Потребность человека в воде зависит от образа жизни и индивидуальных особенностей, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина. Миф о необходимых человеку двух литрах воды в день она развеяла в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Хайкиной, на оптимальный для человека объем воды влияют его рост, вес, климат, уровень физической активности, рацион и состояние здоровья. Она напомнила и о другой популярной рекомендации — 30 или 40 миллилитров на 1 килограмм веса. Согласно ей, человек весом 100 килограммов должен выпивать 4 литра воды, что трудно. «У двух разных людей весом в 100 килограммов потребности воды будут разные. И зависеть они будут от количества жировой ткани. Если у человека больше жировой массы, его потребность в воде будет ниже, чем у атлета того же веса, так как мышцы содержат больше воды, чем жир», — продолжила она.

Также Хайкина опровергла заблуждения, что кофе и чай не засчитываются в общий баланс потребления жидкости. Однако, добавила она, потерю воды провоцирует алкоголь, поэтому после застолья стоит выпить дополнительно 1-2 стакана воды.

Чтобы потреблять достаточно воды, Хайкина посоветовала не заставлять себя пить, а прислушиваться к собственным ощущениям жажды, сухости во рту. Исключение составляют пожилые люди и дети, у которых механизм жажды работает не так эффективно, уточнила врач. Кроме того, она призвала ориентироваться на цвет мочи — светло-желтый или соломенный цвет говорит о нормальном уровне гидратации, если моча темная — воды недостаточно. Также, добавила эндокринолог при нехватке воды появляются вялость, головные боли и трудности с вниманием и концентрацией, кожа и губы могут становиться сухими и шелушиться.

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