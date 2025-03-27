В России отреагировали на сообщения о желании УЕФА допустить страну к турнирам

Депутат Свищев заявил о давлении на УЕФА из-за допуска России к турнирам

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил надежду на то, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет решение о возвращении российских команд на международные турниры. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на сообщения о желании УЕФА допустить Россию к матчам.

«Вполне возможно, что 3 апреля УЕФА будет обсуждать вопрос о возвращении россиян в международный футбол. При этом мы понимаем, что на самом деле такие вопросы уже УЕФА поднимал, в том числе в отношении молодежного и детского спорта, но все-таки потом откатывался назад. Начиналось давление, истерики, крики со стороны наших соседей. Поэтому, насколько сейчас УЕФА справится с давлением и будет ли оно, не знаю. У меня есть сомнения, что они справятся», — рассказал Свищев.

По словам депутата, специалисты из УЕФА хотят привязать свое решение к возможному перемирию России и Украины.

«Давайте подождем и наберемся терпения. Было бы, конечно, совершенно разумно и позитивно услышать, что все-таки решение о возвращении россиян произойдет. Но все-таки факторов достаточно много. Очень надеемся, что УЕФА на этот раз с ними справится», — заключил он.

Ранее стало известно, что УЕФА начали предпринимать шаги по возвращению российских команд на международные турниры. Об этом стало известно The Independent. По информации источника, часть высокопоставленных футбольных деятелей готова вернуть Россию немедленно. Другие заявили, что страну вообще не следовало отстранять.

