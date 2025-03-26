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22:34, 26 марта 2025Спорт

Стало известно о шагах УЕФА по возвращению российских команд

The Independent: УЕФА начал предпринимать шаги по возвращению России на турниры
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начали предпринимать шаги по возвращению российских команд на международные турниры. Об этом стало известно The Independent.

По информации источника, часть высокопоставленных футбольных деятелей готова вернуть Россию немедленно. Другие заявили, что страну вообще не следовало отстранять. Отмечается, что внутреннее давление в УЕФА растет.

Ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что стран, которые выступают против возвращения отечественных команд на турниры, становится меньше. При этом он не стал называть конкретные страны.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.

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