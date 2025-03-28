Британского короля Карла III выписали из больницы

Британский монарх Карл III появился на публике после госпитализации из-за рака

Британский король Карл III вернулся в свою лондонскую резиденцию Кларенс-хаус. Об этом пишет издание The Independent.

Накануне монарха госпитализировали из-за «временных побочных эффектов», возникших в результате лечения рака. Он провел в больнице меньше суток.

Когда Карла III выписали из больницы, он ненадолго появился на публике. Король улыбался и махал рукой собравшимся людям. В официальном заявлении Букингемского дворца сообщается, что из-за кратковременной госпитализации был отложены все мероприятия, намеченные на пятницу, 28 марта.

76-летний монарх уже больше года лечит рак, однако продолжает выполнять свои государственные обязанности.

Об ухудшении состояния здоровья Карла III стало известно в феврале 2024 года: он рассказал, что у него диагностировали онкологическое заболевание. В течение 2024 года монарх каждую неделю посещал врачей и несколько раз ложился в больницу.

Из-за лечения Карлу пришлось отменить большую часть мероприятий, которые планировались в 2024 году. Лишь в октябре медики разрешили королю ненадолго отлучиться из страны и отправиться в давно ожидавшуюся заграничную поездку.