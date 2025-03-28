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17:47, 28 марта 2025Спорт

Бывший футболист сборной СССР пожаловался на размер пенсий в России

Бывший футболист сборной СССР Пономарев пожаловался на размер пенсий в России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев пожаловался на размер пенсий в России. Его слова приводит Sport24.

«Люди работали, отдавались полностью на благо родины. 20 тысяч — очень маленькая пенсия», — заявил экс-футболист. Он посчитал, что размер пенсии должен составлять около 60 тысяч рублей. Пономарев подчеркнул, что сам получает 75-80 тысяч.

Ранее Пономарев высказался за понижение зарплат футболистам. Он предложил Российскому футбольному союзу установить отечественным игрокам оклад в размере не более 10 тысяч долларов в месяц.

Пономарев был известен по выступлениям за московский ЦСКА. В составе сборной СССР спортсмен провел 25 матчей.

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