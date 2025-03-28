Бывший вице-губернатор российского региона заключил сделку по делу о взятках

Суд рассмотрит в особом порядке дело бывшего рязанского вице-губернатора Грекова

Советский суд Рязани приступил к рассмотрению в особом порядке уголовного дела бывшего вице-губернатора области Игоря Грекова, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-чиновника будут судить без исследования доказательств и допроса свидетелей в связи с тем, что он признал вину в инкриминируемых ему деяниях, заключил досудебное соглашение со следствием. Заключенная им сделка предусматривает наказание, не превышающее две трети от максимального срока.

Процесс пройдет в закрытом режиме, чтобы не раскрывать тайну предварительного следствия.

В августе 2024 года Следственный комитет России объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении Грекова и сенатора от региона Ирины Петиной. По версии следствия, с 2011 по 2014 год Петина получила более 45 миллионов рублей за содействие в заключении госконтрактов на поставку оборудования в областные медицинские учреждения. В 2020 году она получила еще 12,5 миллиона рублей. Грекову вменяют получение двух взяток. По некоторым данным, их сумма достигает 25 миллионов рублей.

Петину задержали 10 июля 2023 года, через несколько дней был задержан и Греков. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.