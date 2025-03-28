Черчесову предложили возглавить российский клуб

Тренеру Станиславу Черчесову предложили возглавить «Ростов»

Бывшему главному тренеру сборных России и Казахстана Станиславу Черчесову предложили возглавить футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает Sport Baza.

По информации источника, с тренером общался бизнесмен Иван Саввиди, который планирует приобрести «Ростов». Отмечается, что Черчесов не дал Саввиди окончательного ответа. Это связано с тем, что специалист планирует возглавить московское «Динамо» в случае ухода Марцела Лички.

27 января Черчесов ушел с поста главного тренера сборной Казахстана. Он возглавлял команду с июня 2024-го. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью с общим счетом 0:15.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. С ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.