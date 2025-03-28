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11:27, 28 марта 2025Спорт

Двоих россиян признали лучшими игроками дня в НХЛ

Россиян Кучерова и Мичкова признали первой и второй звездами дня в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eric Canha / Reuters

Двоих россиян признали лучшими игроками дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Первой звездой дня стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. В матче регулярного чемпионата против «Юты», который завершился разгромной победой со счетом 8:0, форвард отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

Матвей Мичков из «Филадельфии Флайерс» был назван второй звездой дня. 20-летний игрок оформил дубль и сделал один ассист в матче против «Монреаль Канадиенс» (6:4). Третьей звездой был признан Мартин Нечас из «Колорадо Эвеланш», на счету которого два гола и передача во встрече с «Лос-Анджелес Кингс» (4:0).

Ранее двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек в очередной раз раскритиковал НХЛ из-за того, что в ней продолжают играть россияне.

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