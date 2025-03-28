Футболист «Зенита» отреагировал на информацию о конфликте с Семаком

Футболист «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на появившуюся в сети информацию о конфликте с главным тренером команды Сергеем Семаком. Его слова приводит «Чемпионат».
Глушенков признался, что уже устал как-то реагировать на бредни и сказки. «До смешного доходит. Все слушают, но не слышат. После игры со "Спартаком" все были сильно расстроены. Сейчас все перезагрузились, поговорили», — объяснил он.
Ранее сообщалось, что Глушенков несколько раз повздорил с Семаком. Конфликт связывали с недовольством Глушенкова методами работы тренера.
В 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» потерпел поражение от московского «Спартака» (1:2). Из-за этого команда из Санкт-Петербурга опустилась на третье место в турнирной таблице.