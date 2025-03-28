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20:26, 28 марта 2025Ценности

Хью Джекман кардинально сменил имидж на камеру

Австралийский актер Хью Джекман кардинально сменил имидж и сбрил усы на камеру
Екатерина Ештокина

Кадр: @thehughjackman

Австралийский актер, певец и продюсер Хью Джекман кардинально сменил имидж на камеру. Публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вначале ролика 56-летний артист предстал в кресле с длинными усами. Затем стилисты убрали растительность звезды, оставив гладко выбритое лицо. Кроме того, специалисты сделали мужчине стрижку.

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«Во всем актерском составе и съемочной группе "Смерти Робин Гуда" есть глубина, товарищество и дух. Спасибо за этот замечательный опыт. Это честь и привилегия. Спасибо, Ирландия!!! Твоя красота не знает границ», — подписал пост Джекман.

Известно, что в 2025 году начались съемки американского боевика «Смерть Робин Гуда», в котором Джекман исполнит главную роль.

В декабре 2024 года 56-летнего Хью Джекмана сняли топлес на пляже. Он предстал перед камерами с обнаженным торсом, демонстрируя мускулистое тело.

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